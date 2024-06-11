Олимпийский комитет Малайзии ответил Псковскому агентству информации

12:02, 11 июня 2024, ПАИ

Олимпийский комитет Малайзии раскрыл ПАИ список участников национального чемпионата с участием псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой.

Всего в соревнованиях по прыжкам в высоту примут участие 14 спортсменок из России, Бангладеш и Малайзии.

Список участниц: Акила Майсара Бинти Асбанизам, Хлоя Чхиг Цинь Янь, Фу Бао Йи, Меллисса Чун Ен Суан, Мост Риту Ахтар, Нур Амира Батрися, Бинти Салми, Нур Сабрина Наджва Бинти Эфрудин, Сильвия Наван Анак Са, Яп Шон Йи, Яп Шон Йи, Ко Энн Йи, Ку Йи Аленг, Ровена Йео Вэй На и Наталья Спиридонова.

Напомним, что Наталья Спиридонова будет представлять сборную России на открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике, который пройдёт с 14 по 16 июня.

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