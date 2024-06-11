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Спорт

Олимпийский комитет Малайзии ответил Псковскому агентству информации

Олимпийский комитет Малайзии раскрыл ПАИ список участников национального чемпионата с участием псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой.

Список участников открытого чемпионата Малайзии по прыжкам в высоту среди женщин. Фото: Олимпийский комитет Малайзии

Всего в соревнованиях по прыжкам в высоту примут участие 14 спортсменок из России, Бангладеш и Малайзии.

Список участниц: Акила Майсара Бинти Асбанизам, Хлоя Чхиг Цинь Янь, Фу Бао Йи, Меллисса Чун Ен Суан, Мост Риту Ахтар, Нур Амира Батрися, Бинти Салми, Нур Сабрина Наджва Бинти Эфрудин, Сильвия Наван Анак Са, Яп Шон Йи, Яп Шон Йи, Ко Энн Йи, Ку Йи Аленг, Ровена Йео Вэй На и Наталья Спиридонова.

Напомним, что Наталья Спиридонова будет представлять сборную России на открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике, который пройдёт с 14 по 16 июня.

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