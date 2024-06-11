Шоу голосов Palestrina выступит на хоровом фестивале в Пскове

16:44, 11 июня 2024, ПАИ

Шоу голосов Palestrina выступит на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского в Псковском кремле 15 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Шоу голосов Palestrina – невероятно красивый акустический эксперимент. Новый, непривычный взгляд на классику. Звук, проникающий в самое сердце», – отметили в пресс-службе.

Коллектив исполнит произведения Карла Дженкинса Adiemus и Palladio, хиты группы Radiohead Creep и группы Era Аmeno и другое.

Главный дирижёр – Гадель Абдурахманов.

Вход на фестиваль свободный. Сидячие места будут организованы по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе БКЗ Псковской областной филармонии.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.

Ранее сообщалось, что в Псковском кремле уже начался монтаж сцены для проведения Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского.

Хоровой фестиваль пройдёт с 14 по 16 июня. В нём примут участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.