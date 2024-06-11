Кураторы «Движения первых» провели викторину для псковских студентов ко Дню России
Кураторы «Движения первых» провели интеллектуально-познавательную интерактивную викторину «Моя Россия» для активистов - участников движения из Псковского агротехнического колледжа, сообщили ПАИ в пресс-службе движения.
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Фото: «Движение первых»
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Фото: «Движение первых»
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Фото: «Движение первых»
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Фото: «Движение первых»
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Фото: «Движение первых»
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Фото: «Движение первых»
Викторина была посвящена Дню России. Участники «Движения первых» узнали о богатстве культурного наследия, исторической памяти и развитии общества.
Напомним, в преддверии Дня России в центре Пскова развернули флаг России.
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