Кураторы «Движения первых» провели викторину для псковских студентов ко Дню России

16:58, 11 июня 2024, ПАИ

Кураторы «Движения первых» провели интеллектуально-познавательную интерактивную викторину «Моя Россия» для активистов - участников движения из Псковского агротехнического колледжа, сообщили ПАИ в пресс-службе движения.

Викторина была посвящена Дню России. Участники «Движения первых» узнали о богатстве культурного наследия, исторической памяти и развитии общества.

Напомним, в преддверии Дня России в центре Пскова развернули флаг России.