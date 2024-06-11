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Общество

Медалью общественного движения «Россия Православная» награждена печерянка

Представитель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Евгений Захаров вручил заместителю главы администрации округа Светлане Жирновой медаль «Благодатное небо» на мероприятии, посвящённом экологической акции «Чистые берега», сегодня, 11 июня. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Медаль общественного движения «Россия Православная» получила печерянка. Фото: газета «Печорская правда»

Как сказано в сопроводительных документах, медаль Светлане Николаевне вручили в знак общественного признания и благодарности за верность Отечеству и неустанные труды на поприще духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Эта медаль учреждена ООД «Россия Православная», на ней изображена Богородица.

Отметим, экологическая акция «Чистые берега» прошла в 11-й раз в деревне Крупп Печорского муниципального округа сегодня. Акция проводится в рамках XX Псковской парусной регаты, посвящённой 320-летию «Виктории на Чудском озере», 325-летию Андреевского флага и 320-летию Кронштадта.

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