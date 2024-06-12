В Госдуме призвали прокуратуру проверить парки аттракционов

17:13, 12 июня 2024, ПАИ

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить аттракционы и игровые площадки в парках на соблюдение требований безопасности. В случае выявления нарушений она попросила принять соответствующие меры, сообщает РИА Новости.

«Очень обеспокоена ситуацией с безопасностью в детских парках... Прошу Генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить аттракционы и площадки в парках на соответствие требованиям безопасности, а также принять меры в случае обнаружения нарушений», – написала она в своём Telegram-канале.

Напомним, что в Пскове вовсю идёт строительство парка аттракционов «Волшебная гора». Открыть новый парк аттракционов в Пскове планируется в третьем квартале 2024 года, семейный центр – в 2027 году. Подробности читайте здесь.