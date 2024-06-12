Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря примет участие в хоровом фестивале

19:22, 12 июня 2024, ПАИ

Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря примет участие во Всероссийском хоровом фестивале им. М.Ф.Гривского, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

В мероприятии примут участие: Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, регент Мария Быкова; Государственная академическая хоровая капелла России им. А.Юрлова, дирижер Геннадий Дмитряк; Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, дирижер Алексей Репников.

Вход на фестиваль свободный. Сидячие места будут организованы по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе БКЗ Псковской областной филармонии.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.

Ранее сообщалось, что в Псковском кремле уже начался монтаж сцены для проведения Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского.

Хоровой фестиваль пройдёт с 14 по 16 июня. В нём примут участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.