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Культура

Проведение Всероссийского хорового фестиваля обсуждают в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый проведению Всероссийского фестиваля имени М. Ф. Гривского в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 13 июня.

Чем артисты и музыканты удивят псковскую публику, какие произведения прозвучат на сцене в Псковском кремле, можно ли ещё получить пригласительные билеты?

Об этом и многом другом расскажут художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова и Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова, народный артист РФ Геннадий Дмитряк, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников и начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Напомним, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского пройдёт с 14 по 16 июня. В нём примут участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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