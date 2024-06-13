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Общество

Ректоры обсуждают возможную отмену ЕГЭ

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий высказался об идее отмены ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

Виктор Садовничий отметил, что никогда не был сторонником системы ЕГЭ. Лучше личной беседы и прямого экзамена ничего нет, подчеркнул он. «Я не агитирую ни против, ни за ЕГЭ. Но я не сторонник ЕГЭ», – добавил ректор МГУ и заметил, что такая система имеет как плюсы, так и минусы.

В то же время ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров в эфире ОТВ выступил против отмены ЕГЭ, объясняя это тем, что такая система даёт возможность поступать абитуриентам из сельских школ в большие города. «Раньше вузы страдали от того, что отдельные экзамены были в каждом университете. Это было неудобно и абитуриентам, и вузам», – отметил он.

Ранее сообщалось, что новая модель высшего образования появится в российских вузах с 2026 года, а министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, сохранится ли система бакалавриата и специалитета в России.

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