Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Семья и будущее России – 2024»

Фонд Андрея Первозванного объявил конкурс материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России – 2024». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фонд Андрея Первозванного объявил конкурс «Семья и будущее России – 2024». Фото: скриншот с сайта конкурса

Принять участие в конкурсе могут журналисты зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также представители вузов. Доступ к заявкам откроется после официального объявления на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Для номинаций «Радио», «Интернет-СМИ», «Печатные СМИ» и «ТВ» работы должны быть размещены в СМИ с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

А для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» научные материалы и проекты должны быть созданы и реализованы с 1 января 2022 года до 15 июня 2024 года.

Кроме того, в конкурсе учреждена новая номинация «Молодой журналист». В ней могут принять участие авторы от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Авторам нужно будет подтвердить свой возраст. Заявитель должен представить краткую информацию о своём опыте и мотивах работы с социальной тематикой и прикрепить ссылку на не менее чем один авторский материал по социальной тематике. Работы должны быть размещены в СМИ с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

По итогам более 160 участников конкурса станут финалистами и поедут в Москву на трёхдневную конференцию. А ещё более 50 финалистов станут лауреатами и получат специальные призы. Также участники, занявшие первое, второе и третье места получат денежные призы. Их же смогут выиграть те, кто будет отмечен специальными призами председателя жюри конкурса.

Добавим, что в заявке должно быть три материала. Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 июня 2024

Часть улицы Некрасова перекроют в Пскове с 24 июня
13 июня 2024

Пожизненное заключение грозит организаторам нарколаборатории в Псковской области
13 июня 2024

Дмитрий Шахов и Игорь Дитрих приняли участие в обсуждении доклада федерального омбудсмена в Госдуме
13 июня 2024

Жителей области призывают поддержать Псков в голосовании за культурную столицу России
13 июня 2024

Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника
13 июня 2024

Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 14 июня
13 июня 2024

Дополнительные выборы депутата ПГД по округу №5 планируется назначить на 8 сентября
13 июня 2024

Конференция «Завода Оконная мануфактура» прошла в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...