Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Семья и будущее России – 2024»

12:57, 13 июня 2024, ПАИ

Фонд Андрея Первозванного объявил конкурс материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России – 2024». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Принять участие в конкурсе могут журналисты зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также представители вузов. Доступ к заявкам откроется после официального объявления на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Для номинаций «Радио», «Интернет-СМИ», «Печатные СМИ» и «ТВ» работы должны быть размещены в СМИ с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

А для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» научные материалы и проекты должны быть созданы и реализованы с 1 января 2022 года до 15 июня 2024 года.

Кроме того, в конкурсе учреждена новая номинация «Молодой журналист». В ней могут принять участие авторы от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Авторам нужно будет подтвердить свой возраст. Заявитель должен представить краткую информацию о своём опыте и мотивах работы с социальной тематикой и прикрепить ссылку на не менее чем один авторский материал по социальной тематике. Работы должны быть размещены в СМИ с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

По итогам более 160 участников конкурса станут финалистами и поедут в Москву на трёхдневную конференцию. А ещё более 50 финалистов станут лауреатами и получат специальные призы. Также участники, занявшие первое, второе и третье места получат денежные призы. Их же смогут выиграть те, кто будет отмечен специальными призами председателя жюри конкурса.

Добавим, что в заявке должно быть три материала. Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.