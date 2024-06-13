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Екатерина Алексеева – о своих впечатлениях от Малайзии: Ты тренируешься, а над тобой летает тукан

Тренер псковской прыгуньи Натальи Спиридоновой Екатерина Алексеева поделилась с корреспондентом ПАИ своими первыми впечатлениями от перелёта и пребывания в Малайзии. Напомним, что Наталья Спиридонова завтра выступит на открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике.

Екатерина Алексеева и Наталья Спиридонова. Фото: ПАИ

– Екатерина Станиславовна, как вам дался перелёт?

– Перелёт прошёл очень тяжело, потому что лететь 17 часов – это очень много. У нас пересадка была в Шанхае два часа. На тот момент казалось, что этого времени достаточно, но на самом деле оказалось, что этого мало. Аэропорты абсолютно по-другому устроены. Хотя мы вроде бы всё время летаем, но по России. Мы не думали, что столкнёмся с какими-то сложностями. А там, по сути, чуть ли не метро, и ты не понимаешь, куда ехать. Примерно та же история была, когда мы уже приземлились в Куала-Лумпуре. Мы не совсем сразу могли понять, где забирать багаж, а нам надо было садиться в автобус. Оказалось, что у них багаж совсем в другом здании. Приходилось каждый раз переспрашивать по несколько раз на ломаном английском.

– Как вам малайзийский климат?

– Климат очень непривычный. Такое ощущение, что ты в хаммаме. Постоянно нет воздуха и влажно. Мы пытаемся перестроиться на местное время. Хотя прыгать в девять утра ещё оптимальный вариант. Мы сегодня тренировались в это же время. В отелях и магазинах везде кондиционеры, а на улице невозможно находиться. Сейчас готовимся и надеемся, что всё получится.

– Как к вам относятся местные жители?

– Русские, кстати, очень интересны малайзийцам. Они к нам хорошо относятся, доброжелательно. Мы здесь очень отличаемся, поэтому все стараются помочь. На стадионе нас все уже знают, что «two meters high jump». Все подходят и фотографируются. В России два метра – серьёзный результат, а здесь это запредельно. Завтра надо посмотреть, как оно будет в секторе, потому что начальная высота – 1,4 метра, поэтому это будет долго и жарко. В любом случае это интересно и познавательно, когда ты тренируешься и над тобой летает тукан. Птица эта с большим клювом. И она поёт так интересно. И когда по газонам прыгают мартышки – это тоже очень интересно. Они не прямо в городе, но когда мы ехали из аэропорта в город, то видели, как мартышки просто друг за другом по газонам носятся. Так что страна интересная. Жалко, что совсем нет времени её познать. Завтра мы уже прыгаем, и потом нам надо в гостиницу и обратно в аэропорт.

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Алексей Соболев
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