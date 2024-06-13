Игорь Васильев – о старте сезона ФК «Псков»: «Голы пока не даются, но моменты создаём. Это главное»

18:39, 13 июня 2024, ПАИ

Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев рассказал ПАИ о старте сезона. На данный момент псковичи идут на втором месте в чемпионате СЗФО, играют в полуфинале Кубка Псковской области, а также с минимальным счётом уступают «Тосно» в четвертьфинале Кубка СЗФО.

– Игорь Евгеньевич, начнём со вчерашней нулевой ничьей с «Ленинградцем». Что можно сказать об игре?

– Упорная игра. «Ленинградец» – хорошая, сильная команда. С каждым годом они становятся всё интереснее, поэтому было непросто. И у них были моменты, и у нас. Интересная игра. С прошлого года ребята. Но их старшая команда вылетела из Первой лиги. У них в межсезонье каких-то ребят берут на просмотр. Сказали, что человека четыре они привозили из основной команды. Хорошая команда. Они в прошлом сезоне сражались с «Севером» до последнего, кубок выиграли. Они наверняка будут за первое место бороться.

– Пока что мало забитых голов на старте сезона. Как поправить этот момент?

– Забили-то мало, но тем не менее во всех этих играх у нас были моменты. Мы в тех турнирах, в которых участвовали до сезона, забивали голы. Причём все нападающие забивали. Пока что сопротивление хорошее. Голы не очень даются, но моменты создаём, а это самое главное.

– Следующая игра будет в гостях с мурманским «Севером». Что-нибудь поменялось в этой команде с прошлого сезона? Всё-таки они уже успели ошибиться, проиграв «Тосно».

– «Тосно» совершенно другая команда, чем была в прошлом году. Название осталось, но базируются они в Санкт-Петербурге. У них все хорошие молодые ребята. Поэтому они «Север» обыграли со счётом 2:1, но там упорная была игра. Сейчас «Север» выиграл – 5:0 – у «Химика» из Коряжмы. Это та же команда. Да, кто-то к ним пришёл, но это тоже фаворит и лидер. У них ещё тренер поменялся, пришли новые ребята, они пока сыгрываются. Но по игре я не скажу, что «Тосно» их переиграл. Я думаю, что сейчас нет явного лидера. И «Север», и «Тосно», и «Ленинградец» будут очень хорошо выглядеть в этом году. В этом сезоне борьбы будет больше.

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