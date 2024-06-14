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Экономика

Анастасия Иванова – о проекте «Мама-предприниматель»: Это возможность для женщин объединиться

О программе «Мама-предприниматель» рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июня.

У псковичек остался последний шанс зарегистрироваться на участие в проекте «Мама-предприниматель». Фото: ПАИ

«Мама-предприниматель» – это федеральный проект, направленный на обеспечение образовательной программой женщин, находящихся в декрете, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети. «Это могут быть не только зарегистрированные индивидуальные предприниматели или самозанятые, но и физические лица, те, у кого ещё нет своего бизнеса, но есть идея», – отметила Анастасия Иванова.

«Мама-предприниматель» – это программа поддержки начинающих, поэтому действующему бизнесу должно быть не более года. Победительница конкурса получает грант в размере 100 тысяч рублей, а каждая из участниц получит призы и подарки от партнёров.

«Женщины – это отдельная категория. Как показывает практика, достаточно большое число микробизнесов (а также регистраций самозанятых) появляются из хобби и их открывают девушки, особенно мамы. Но им нужно уметь совмещать и семью, и детей, и бизнес, сделать так, чтобы всё было гармонично, а дело развивалось. Поэтому мы и проводим образовательные программы. Это возможность для женщин-предпринимателей находиться в сообществе: познакомиться, объединиться, поговорить, подружиться. Поддержка и совместные проекты, которые формируются во время таких образовательных программ, – это самое ценное», – рассказала Анастасия Иванова.

Отметим, сегодня последний день, когда можно подать заявку на регистрацию на программу «Мама-предприниматель». Заявки на участие одобрили уже 25 псковичкам.

Все участницы регионального этапа проекта смогут побороться за миллион рублей на конкурсе федерального уровня. Напомним, в прошлом году в конкурсе «Мама-предприниматель» печерянка Ольга Волконская выиграла миллион рублей.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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