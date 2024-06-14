«Её все любят»: стали известны подробности судьбы прибившейся к аэропорту Пскова собаки
Как себя чувствует собака из аэропорта Пскова, которой нашли дом, рассказали ПАИ сотрудники Международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги.
«Весёлая и счастливая собака. Её все любят. С ней все гуляют, приносят вкусности, закупают корм. Сейчас её лапа полностью вылечилась. Самое главное, что нашлись такие люди, которые помогли и приютили её», – рассказали собеседники ПАИ.
Сотрудники аэропорта также выразили слова благодарности представителям компании «Автомобильные дороги Пскова», которые забрали к себе животное.
Напомним, что собака прибилась к аэропорту Пскова этой зимой. Жители Пскова прозвали её псковским Хатико. Предположительно, тогда животное бросили хозяева, у которых не было документов на её перевозку.
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«Её все любят»: стали известны подробности судьбы прибившейся к аэропорту Пскова собаки