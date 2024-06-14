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Около 80 спортсменов примут участие в первенстве Пскова по велоспорту

Около 80 спортсменов примут участие в первенстве Пскова по велосипедному спорту на призы чемпиона Советского Союза Юрия Захарова. Состязания состоятся 15 и 16 июня в Пскове и Палкино. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель Федерации велосипедного спорта Псковской области Юрий Карпенков.

Около 80 спортсменов примут участие в первенстве Пскова по велоспорту. Фото: ПАИ

Первый день пройдёт в Пскове, старт состоится возле стадиона «Машиностроитель». «Первыми стартуют самые младшие мальчики и девочки 2014 года рождения. Они едут три круга по два километра. И так по возрастающей. Возможно, приедут также группы ветеранов велоспорта», – отметил Юрий Карпенков.

Маршрут первого дня соревнований. Скриншот: «Яндекс карты»

На следующий день в Палкино пройдёт групповая гонка на 10, 30 и 60 километров. Всего в соревнованиях примут участие около 80 спортсменов из Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга. «Петербуржцы к нам приедут впервые. Раньше соревновались только воспитанники из Пскова и Великих Лук. В разных возрастных группах где-то посильнее великолучане, где-то псковские ребята. У петербуржцев условия лучше, поэтому они будут приятно отличаться от наших велосипедистов», – сказал собеседник ПАИ.

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