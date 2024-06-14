Щенков енотовидной собаки спасли от гибели в Псковской области

17:36, 14 июня 2024, ПАИ

Щенков енотовидной собаки спасли от гибели в Псковской области, сообщила директор «Птичьего дворика» Оксана Мельниченко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Производилась вывозка леса, штабеля убирались, и под ними обнаружил маленьких енотов. Один, к сожалению, погиб. Я подождал сутки перед тем, как забрать, но их мама не пришла», – рассказал лесозаготовитель Андрей и добавил, что привёз щенят из леса в Красногородске.

Всего щенков было шесть, но позже один из них скончался. В «Птичьем дворике» их выкормят и спустя два месяца, когда они окрепнут, отпустят на волю.

«Малыши сейчас чувствуют себя спокойно, кушают, у нас нет никаких сомнений, что мы сможем их выкормить», – заключила Оксана Мельниченко.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности судьбы прибившегося к аэропорту псковского Хатико.