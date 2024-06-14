Щенков енотовидной собаки спасли от гибели в Псковской области
Щенков енотовидной собаки спасли от гибели в Псковской области, сообщила директор «Птичьего дворика» Оксана Мельниченко в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Производилась вывозка леса, штабеля убирались, и под ними обнаружил маленьких енотов. Один, к сожалению, погиб. Я подождал сутки перед тем, как забрать, но их мама не пришла», – рассказал лесозаготовитель Андрей и добавил, что привёз щенят из леса в Красногородске.
Всего щенков было шесть, но позже один из них скончался. В «Птичьем дворике» их выкормят и спустя два месяца, когда они окрепнут, отпустят на волю.
«Малыши сейчас чувствуют себя спокойно, кушают, у нас нет никаких сомнений, что мы сможем их выкормить», – заключила Оксана Мельниченко.
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