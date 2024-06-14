Что известно о жутком ДТП в Благовещенске

17:06, 14 июня 2024, ПАИ

14 июня в Благовещенске Амурской области минивэн на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов. ПАИ собрало главное о трагедии на этот момент.