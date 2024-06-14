Что известно о жутком ДТП в Благовещенске
14 июня в Благовещенске Амурской области минивэн на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов. ПАИ собрало главное о трагедии на этот момент.
- водитель минивэна в момент ДТП значительно превышал допустимую скорость;
- водитель после ДТП остался жив и находился на месте происшествия, он получил незначительные травмы;
- три человека, включая двоих детей, погибли в ДТП;
- на месте происшествия работали оперативные службы: полицейские, спасатели, врачи, следователи. В частности, на место ДТП вызывали восемь бригад медиков;
- семь человек госпитализированы в результате ДТП;
- шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии после ДТП;
- водителя с признаками опьянения задержали правоохранительные органы;
- СК подтвердил, что влетевший на машине в толпу пешеходов водитель был пьян;
- СК возбудил дело о причинении по неосторожности смерти двум и более лицам в состоянии алкогольного опьянения (пункт «а» части 6 статьи 264 УК РФ);
- мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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