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Общество

До 24 июня продлится приём заявок на конкурс «КиноСтарт» в Пскове

До 24 июня продлится приём заявок на областной конкурс видеоработ «КиноСтарт», который пройдёт в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024», сообщили ПАИ организаторы кинофестиваля.

Принимаются фильмы разных форматов и продолжительности, хронометраж – до 25 минут. Работы должны быть сняты с июля 2023 года по май 2024 года. Принять участие в конкурсе могут все жители Псковской области.

Отметим, в течение двух недель профессионалы в области кино проводили кинолекторий. В нём приняли участие 115 человек.

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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