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Культура

В Ливане открыли памятник Пушкину

Памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину был открыт в субботу в Ливане, сообщает РИА Новости.

В год 225-летия Александра Пушкина в парке Российско-ливанской дружбы, что находится в городе Айнабе к юго-востоку от Бейрута, был установлен памятник поэту. Торжественное открытие монумента состоялось при участии российского посла в Ливане Александра Рудакова.

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину был возведён по инициативе Ассоциации выпускников Российского университета дружбы народов. В церемонии открытия участвовали российские дипломаты, сотрудники Русского дома в Ливане, проживающие в этой стране россияне, представители ливанского общества и мэр города Айнаба Гази Шаар.

Напомним, что в Псковской области прошёл фестиваль Дни пушкинской поэзии с 6 по 9 июня. Как прошли Дни пушкинской поэзии и русской культуры, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ, а также посмотреть в фоторепортаже. А с итогами фестиваля можно ознакомиться здесь.

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