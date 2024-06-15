Первая партия препарата от болезни Бехтерева выпущена в гражданский оборот в России

20:29, 15 июня 2024, ПАИ

Первую партию препарата от болезни Бехтерева выпустили в гражданский оборот в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

«В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева», – сообщили в ведомстве.

Препарат получил название «Сенипуруг».

Его произвели учёные из Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России и российской фармакологической компании «Биокад».

Ранее сообщалось, что псковичи с болезнью Бехтерева зачастую ошибаются с выбором врача.