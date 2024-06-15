Орган и саксофон будут звучать сегодня в печорской кирхе
16 июня в 16:00 перед слушателями выступят саксофонист Тимофей Борисов из Санкт-Петербурга и органист из Пскова Денис Маханьков. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.
В программе – музыка Баха, Гершвина, Бозза, Вьерна и Штамма.
Кирха находится в Печорах на улице Гагарина, 12а. Вход за пожертвование.
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