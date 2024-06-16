В Палкино стартовала групповая велогонка
В Палкино проходит второй день соревнований по велосипедному спорту, сообщает газета «Льновод». Старт первенству, посвящённому Дню России, на призы чемпиона СССР Юрия Захарова был дан вчера, 15 июня, в Пскове.
Сегодня в Палкино спортсменам предстоит групповая гонка на 10, 30 и 60 километров. Всего в соревнованиях принимают участие 80 спортсменов из Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга.
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