В Палкино стартовала групповая велогонка

11:25, 16 июня 2024, ПАИ

В Палкино проходит второй день соревнований по велосипедному спорту, сообщает газета «Льновод». Старт первенству, посвящённому Дню России, на призы чемпиона СССР Юрия Захарова был дан вчера, 15 июня, в Пскове.

Сегодня в Палкино спортсменам предстоит групповая гонка на 10, 30 и 60 километров. Всего в соревнованиях принимают участие 80 спортсменов из Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга.

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