Пробка образовалась в Пскове по дороге к обновлённому пляжу на Великой

15:18, 16 июня 2024, ПАИ

Пробка образовалась в Пскове по дороге к обновлённому пляжу на реке Великой. Автомобили с горожанами, которые торопятся на открытие парка-пляжа «Воздух», застряли на улице Яна Райниса, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что здесь в прибрежной зоне появилась полноценная парково-пляжная инфраструктура – лаундж-зоны, прогулочные дорожки, детская площадка, качели, площадка для занятия спортом, поля для пляжного волейбола, кабинки для переодевания. Это первый в городе пляж, где для купания предусмотрен понтон с деревянным настилом. На территории действует кафе.

Вход на территорию отдыха бесплатный, напрокат можно взять шезлонги, сапы и другой пляжный и спортивный инвентарь.

На открытии сегодня будут пенная вечеринка, конкурсы и соревнования с розыгрышом призов. С 20:00 до 22:00 для гостей сыграют псковские диджеи.

Новое место отдыха находится недалеко от Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Доехать сюда можно на автомобиле или на автобусах № 8 или 8а.