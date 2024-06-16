Новый парк-пляж «Воздух» открылся в Пскове

15:29, 16 июня 2024, ПАИ

​Оборудованный всем необходимым для комфортного отдыха парк-пляж «Воздух» открылся в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ. На открытие собралось около тысячи горожан. Сейчас на берегу Великой идёт концертная программа, работают интерактивные площадки для детей.

На открытии также заявлены пенная вечеринка, конкурсы и соревнования с розыгрышом призов. С 20:00 до 22:00 для гостей сыграют псковские диджеи.

На берегу появилась полноценная парково-пляжная инфраструктура – лаундж-зоны, прогулочные дорожки, детская площадка, качели, площадка для занятия спортом, поля для пляжного волейбола, кабинки для переодевания. Это первый в городе пляж, где для купания предусмотрен понтон с деревянным настилом. На территории действует кафе.

Вход на территорию отдыха бесплатный, напрокат можно взять шезлонги, сапы и другой пляжный и спортивный инвентарь.

Пляж находится недалеко от Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Доехать сюда можно на автомобиле, а также на городских автобусах № 8 или 8а.