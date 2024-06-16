Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов

22:32, 16 июня 2024, ПАИ

Министерство здравоохранения РФ одобрило новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта. Документ опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций Минздрава.

Согласно документу, женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в результате которого она сможет увидеть изображение плода и послушать его сердцебиение.

Также медики обязаны предупреждать, что аборт может быть чреват различными осложнениями, среди которых бесплодие и рак молочной железы.

Ранее в Псковской области презентовали проект улучшения демографической ситуации в регионе. В ходе анализа демографической ситуации специалисты выявили, что чаще всего псковички прерывают беременность из-за отсутствия мест в дошкольных учреждениях, а также из-за материальных трудностей и финансовой неустойчивости семьи. Эксперты предложили несколько нововведений, которые исправят ситуацию. Подробнее читайте здесь.