Международная смена лагеря для учёных-кикоинцев открылась в Пскове

10:57, 17 июня 2024, ПАИ

Международная тематическая смена «Лето в стиле НБИКС» для юных учёных-кикоинцев союзных государств России и Белоруссии открылась в Пскове сегодня, 17 июня, сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ старший преподаватель ПсковГУ кафедры математики и теории игр Дмитрий Лобарёв.

«Традиционно летом мы проводим лагерь для детей, которые завершили обучение в текущем учебном году, подводим итоги в более расслабленном стиле в отличие от стандартных занятий в учебный период», – рассказал Дмитрий Лобарёв.

В этом году участниками лагеря стали ученики шестых кикоинских классов из Пскова и Полоцка. Смена продлится неделю – с 17 по 21 июня. Для ребят подготовили несколько треков: образовательный, в рамках которого будет проходить обучение физике, географии, биологии и робототехнике; научно-популярный (туристический), в рамках которого школьники посетят ПсковГУ, познакомятся с Кикоинской аудиторией и научно-образовательными проектами университета, отправятся в псковский «Кванториум» на мастер-классы и в псковский планетарий, поедут на экскурсию в Изборск для проведения исследования по географии и биологии и на научно-познавательную экскурсию на Снятную гору.

В течение недели ребята будут разрабатывать проекты, которые в последний день смены представят жюри, сотрудникам университета и школы.

Напомним, проект кикоинский класс реализуется в Пскове с 2019 года. В 2023 году кикоинские классы были открыты в белорусских школах: два класса в Полоцке и один – в Барановичах.

Отметим, НБИКС – это нано-, био-, информационные технологии и когнитивные науки, обучение в рамках которых происходит посредством взаимного проникновения наук друг в друга (то есть одну науку объясняют через другую науку, при этом они взаимно переплетаются).