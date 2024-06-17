Почему в псковских водоёмах становится больше щуки и сомов и как определить возраст рыбы

12:10, 17 июня 2024, ПАИ

Популяция щуки заметно увеличилась, особенно в Псковском озере. Ареал обитания псковских сомов расширяется. Моей огромной щуке (9 180 граммов) определили точный возраст. Об этом и не только постоянному автору ПАИ Николаю Бесклёвному рассказал псковский ихтиолог Сергей Северин.

«Привозите первый луч»

12 мая этого года на реке Великой я поймал рекордную для себя щуку весом 9 180 граммов и длиной 103 сантиметра, о чём и рассказал читателям ПАИ. И задался вопросом: каков её возраст, сколько же ей лет? За ответом обратился в Псковский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Я часто бываю в институте и уже не раз задавал подобные вопросы, обращался к сотрудникам учреждения. И каждый раз мне отвечали: «Приносите кость или чешуйку с заинтересовавшей вас рыбы, и мы точно определим её возраст». Но крупной рыбины на мой крючок как-то долго не попадалось, идти было особенно и не с чем. И вот, такая удача! Разделывая дома огромную хищницу, я вспомнил об институте и позвонил. «Вырежьте первый луч грудного плавника и привозите», – любезно откликнулся кандидат биологических наук, ихтиолог Сергей Северин. Что такое луч, да ещё первый, я не сильно разбираюсь, а потому вырезал плавник целиком, убрал его в холодильник и на другой день с любопытством вошёл в кабинет учёного. С Сергеем Олеговичем мы уже давно знакомы, общаться с ним всегда легко и интересно. Он отодвинул в сторону свои многочисленные бумаги, выслушал меня и ответил на все мои вопросы.

И по костям, и по чешуе

– Как вы и сказали, я принёс брюшной плавник. Как определить возраст моей щуки весом 9 180 граммов и длиной 103 сантиметра, пойманной в реке Великой?

– Для определения возраста рыбы существует несколько методов – по чешуе, по костям. Более точное определение – по костям. В нашем конкретном случае у щуки для этого берётся первый луч брюшного плавника – самая длинная, самая толстая кость этого плавника. По высоте нам необходимо сантиметра два этого луча, его очищают, потом высушивают. Видите, ваш плавник очень мясной, думаю, он даже за неделю не высохнет. Основание луча шлифуется разными абразивными материалами – сначала на толстом наждаке, далее на более мелком бруске, потом полируется. Затем кость вставляется в приспособление для удобного и правильного расположения, естественно, отшлифованным и отполированным срезом вверх и рассматривается под микроскопом. И там будут видны примерно такие же кольца, как на спиле дерева. Сложность возникает только при определении первого годового кольца, остальные кольца видны отчётливо.

– То есть погрешность в определении возраста этим способом – один год?

– Да, максимальная ошибка один-два года. При определении по чешуе погрешность гораздо больше – ошибка в два-три года считается нормой.

– А если определять по чешуе, то что вам надо будет привезти? Какую правильную чешуйку, с какого места на теле рыбы? Самую крупную?

– Нет. С чешуёй проще обращаться – высушиваем, располагаем меж двух предметных стёкол и смотрим в бинокуляр микроскопа. У щуки для этого берётся чешуйка, располагающаяся на теле рыбы чуть выше боковой линии с середины тела. Чтобы она была не пропадённая.

– Какая, какая? – переспросил я, услышав незнакомое для меня слово.

– Не пропадённая, чешуя чуть выше боковой линии. Дело в том, что чешуя, располагающаяся у рыбы непосредственно на и по боковой линии, имеет отверстия, которые нам будут мешать в определении возраста, – годовые кольца будут затронуты отверстиями. Поэтому определение возраста по кости – более точное.

Прирост

– Результат, как вы сказали, будет известен через 10 дней, а ещё вероятнее, через две недели. И я ни в коем случае не тороплю, в этом нет необходимости. Но по весу и длине, на ваш опытный взгляд, каков хотя бы примерный возраст этой щуки?

– Должно быть десять, максимум одиннадцать лет. Сейчас у неё ещё нет прироста. Прирост щуки и образование очередного годового кольца начинается после нереста, когда она освобождается от икры. Сейчас она начинает активно кормиться, начинается её прирост, и заканчивается он осенью при температуре воды +9 градусов. По нашему климату щука будет прирастать примерно до середины октября. Кстати, максимальный возраст щуки, выловленной в России, составляет 36 лет.

– Я рассматривал картинки и фотографии с годовыми кольцами и обратил внимание, что расстояние между ними разное – и уже, и шире…

– Да. Это зависит, как рыба питалась, какое было лето, благоприятный был год или нет. Сначала она растёт относительно медленно, потом, с возрастом, когда достигает своего пика, это в возрасте 5-6 лет, происходит максимальный прирост – в такой год она может прибавить 6-7 сантиметров в росте, а в весе – больше килограмма в год. Зависит это от многих условий, но если брать в среднем, то по массе щука прирастает не менее чем по 400-600 граммов в год. Но такой прирост наблюдается только после достижения половой зрелости: самцы уже в два года, самки – в четыре. Четырёхлетняя щука – это примерно 40 сантиметров длиной.

Неравномерность роста рыбы отражается на чешуе и костях. Летом рыба активно кормится и быстро растёт, и в это время на чешуе и костях образуются широкие светлые кольца. Осенью и зимой рыбы не растут или почти не растут, и тогда на чешуе или костях появляется узкое тёмное кольцо. На следующий год летом вновь появляется широкое светлое кольцо, которое к зиме сменяется узким тёмным. Таким образом, количество тёмных или светлых колец на чешуе и костях рыбы будет соответствовать числу лет её жизни.

Популяция щуки неуклонно растёт

– А как много щуки в наших псковских водоёмах, и в первую очередь в Псковско-Чудском озере?

– Щука по объёму вылова составляет в общей массе всей добытой рыбы 3,8 %. Максимальный вылов в XXI веке за один год составил 339,3 тонны. Это совместный улов российских и эстонских рыболовов за 2012 год в Псковско-Чудском озере. В прошлом году было выловлено 304,4 тонны. Это третий результат в новом тысячелетии. Прогноз на 2024 год – можно будет выловить 365-370 тонн. Состояние популяции в Чудском и Псковском озёрах различно. В Псковском озере её очень много, такого количества не было последние тридцать лет. Последние три года популяция щуки в Псковском озере неуклонно растёт. Связываю это с максимальным количеством притоков и нерестилищ. Чудское озеро в этом серьёзно ограничено.

– Но ведь названные вами условия были всегда.

– Значит сложились благоприятные условия нерестового периода. Кстати, этот год, я даже не знаю, что из него будет.

– А в чём сомнения?

– Ну, смотрите, какие колебания температур были в апреле-мае (жара перемежалась с серьёзными заморозками. – Прим. авт.). Такие погодные условия даже для взрослых особей стрессовые, не говоря уже о щучьей молоди, мальках этого года.

Сомов тоже прибавляется

– В тот же день, когда я поймал эту щуку, мои знакомые буквально в 100 метрах от меня поймали сома весом 14 килограммов. А про эту рыбину, что вы можете сказать о её возрасте?

– Одно могу сказать точно, что сом весом 14 килограммов уже половозрелый и ему больше десяти лет, однозначно. Всё, что менее пяти-шести килограммов, – это сомята. Сом летненерестующий вид. Там, где сомы широко распространены, они нерестятся с 6-7-летнего возраста, и вес в это время у них пять-шесть килограммов, не меньше. Для нереста ему необходима температура воды не менее +18 градусов. Для нашей области о времени точного нереста сомов мне трудно сказать, исследований в наших широтах на эту тему не проводилось.

– О популяции щук вы рассказали, а сомов у нас много?

– В авандельте (подводная часть дельты. – Прим. авт.) реки Великой сом появился давно. Но стал попадаться при научных ловах в трал и в Псковском озере, чего ещё пять лет назад не наблюдалось. Правда, попадаются лишь сомята весом до двух килограммов. В Чудском озере я их не встречал, хотя работаю в институте уже давно (с 1987 года. – Прим. авт.). А в авандельте реки Великой он замечен с 90-х годов прошлого века.

Десять с точкой

Через две недели я вновь оказался в лаборатории учёного. Он пригласил меня взглянуть на «мою» косточку и лично определить возраст моей щуки. Так получилось, что Сергея Олеговича в тот час, когда я к ним заехал, на месте не оказалось. Но меня встретила его помощница, специалист лаборатории ВБР Елена Пимеенко, и всё толково показала и объяснила. Щуке ровно десять лет, а если применить научный термин, которым оперируют ихтиологи, то «десять с точкой». То есть у щуки прироста этого года ещё нет и образование следующего годового кольца ещё не началось. Если бы я поймал эту щуку не в мае, а на месяц-два позже, то наука определила бы её возраст как «десять плюс». На спил щучьей кости мне позволили взглянуть через микроскоп. Кольца видны отчётливо, но вот их количество мне точно сосчитать так и не удалось – то ли моё зрение слабовато, то ли навыков обращения с микроскопом недостаточно, но скорее всего и то, и другое. Но в выводах учёных я нисколько не сомневаюсь.

Спасибо большое, что удовлетворили моё любопытство и просветили в этих вопросах. Было очень интересно.