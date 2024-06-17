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Общество

Щуки в псковских водоёмах становится больше

Популяция щуки в псковских водоёмах неуклонно растёт, сообщил ПАИ псковский ихтиолог Сергей Северин.

Фото предоставил Николай Бесклёвный

По прогнозу специалиста, в этом году в Псковско-Чудском озере можно будет выловить 365-370 тонн щуки. «Состояние популяции в Чудском и Псковском озёрах различно. В Псковском озере её очень много, такого количества не было последние тридцать лет. Последние три года популяция щуки в Псковском озере неуклонно растёт. Связываю это с максимальным количеством притоков и нерестилищ. Чудское озеро в этом серьёзно ограничено», – отметил Сергей Северин.

По объёму вылова в Псковско-Чудском озере щука составляет в общей массе всей добытой рыбы 3,8 %. Максимальный вылов в этом веке за один год составил 339,3 тонны – это совместный улов российских и эстонских рыболовов за 2012 год. В прошлом году выловили 304,4 тонны – это третий результат в новом тысячелетии, уточнил специалист.

Подробнее о том, почему в псковских водоёмах становится больше щуки и сомов и как определить возраст рыбы, читайте в статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного здесь.

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