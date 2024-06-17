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Общество

Обитаемый 34-тысячелетний термитник обнаружили в Южной Африке

Древнейшие термитники обнаружили в Намакваленде (Южная Африка), возраст некоторых варьируется от 13 000 до 34 000 лет, сообщает Science XXI.

Термиты создают туннели, в которых собираются органические материалы, накапливающие углерод и хранящие его на протяжении тысячелетий. В Намакваленде они занимают 27 % площади поверхности региона. Кроме того, туннели способствуют вымыванию солей и минералов в грунтовые воды, что позволяет поддерживать гидрологический баланс региона.

Ранее старейшие обитаемые термитники обнаружили в Бразилии и Конго, их возраст составлял 4000 и 2 300 лет соответственно.

Ранее учёные нашли 15-тысячелетнее существо в Тихом океане.

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