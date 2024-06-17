Найдено тело утонувшего у Ольгинского моста пассажира катера

16:17, 17 июня 2024, ПАИ

Тело утонувшего у Ольгинского моста пассажира катера извлекли из реки сегодня, 17 июня, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Во время поисковых мероприятий водолазная группа областной службы спасения обнаружила и извлекла тело пассажира катера «Проект 102 Б».

Напомним, 13 июня мужчина выпал за борт катера во время движения по реке Великой у Ольгинского моста и утонул.