Найдено тело утонувшего у Ольгинского моста пассажира катера
Тело утонувшего у Ольгинского моста пассажира катера извлекли из реки сегодня, 17 июня, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Во время поисковых мероприятий водолазная группа областной службы спасения обнаружила и извлекла тело пассажира катера «Проект 102 Б».
Напомним, 13 июня мужчина выпал за борт катера во время движения по реке Великой у Ольгинского моста и утонул.
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