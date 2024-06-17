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Культура

Программу «Панорама» смогут увидеть зрители на кинофестивале в Пскове

Программа «Панорама» будет действовать на V Международном кинофестивале «Западные ворота – 2024» в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

  • Программу «Панорама» смогут увидеть зрители на кинофестивале в Пскове
    Фото: Организаторы кинофестиваля
  • Программу «Панорама» смогут увидеть зрители на кинофестивале в Пскове
    Фото: Организаторы кинофестиваля
  • Программу «Панорама» смогут увидеть зрители на кинофестивале в Пскове
    Фото: Организаторы кинофестиваля
  • Программу «Панорама» смогут увидеть зрители на кинофестивале в Пскове
    Фото: Организаторы кинофестиваля

Эта секция призвана расширить представление о достижениях в мире отдалённых кинематографий. Главный критерий отбора фильмов – успех картины на различных киносмотрах в России и за рубежом.

«Напомним, что в прошлом году мы знакомились с новыми работами кинематографистов Башкортостана, Тувы, Бурятии, Якутии (Саха), Татарстана. За четыре года, которые мы прожили вместе с кинофестивалем, круг наших контактов постоянно увеличивался, и потому было решено впервые сформировать международный состав участников секции «Панорама», – рассказали организаторы.

В этом году псковичи смогут увидеть кинокартины «Холодный, как мрамор», «Бошетунмай», «Тимир» и «Махатма Хавкин».

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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