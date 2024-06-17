79 человек обратилось с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу

18:05, 17 июня 2024, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 79 человек, сообщили ПАИ в медучреждении.

Из 79 исследованных клещей у 23 положительный результат на наличие инфекции. У 18 клещей нашли боррелиоз, у одного – эрлихиоз и ещё у четырёх – анаплазмоз.

Кроме того, в стационар учреждения с клещевым энцефалитом поступил один человек.