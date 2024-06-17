Псковский призёр игр БРИКС: Трибуны были практически заполнены

18:16, 17 июня 2024, ПАИ

Серебряный призёр игр БРИКС по гребле в составе сборной России в восьмёрке распашной Павел Сорин поделился с корреспондентом ПАИ впечатлениями о долгожданном международном старте.

– Павел, поздравляю вас с серебром. Как вам атмосфера на соревнованиях?

– Атмосфера и организация хорошая, на удивление приходило много болельщиков. Обычно наш вид собирает гораздо меньше людей, иногда их вообще нет, но тут трибуна была практически заполнена. Хотелось бы, чтобы данные соревнования развивались, расширяли географию и становились в один уровень с европейскими и мировыми чемпионатами.

– Почему не удалось выиграть финальную гонку у сборной Белоруссии?

– Немного изнуряла 32-градусная жара, но в целом это не помешало. По гонке белорусы изначально являлись лидерами в восьмёрке, и наша задача была навязать им максимальную борьбу, но, к сожалению, не получилось так, как планировали. Я думаю это, в первую очередь из-за небольшого времени, проведённого в данном экипаже. Чем больше класс лодки, тем дольше его нужно скатывать, подбирать правильную рассадку по номерам и так далее. В нашем случае можно по пальцам руки посчитать количество тренировок в восьмёрке. В основном в мелких экипажах готовились.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».