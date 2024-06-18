Около трёх тысяч вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Великих Луках

13:51, 18 июня 2024, ПАИ

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Пскове и Великих Луках 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В Великих Луках более 30 предприятий региона представят около трёх тысяч вакансий. Федеральный этап пройдёт в доме № 29 на улице Комсомольца Зверева в 10:00.

Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или открытии своего дела. У выпускников школ, в свою очередь, будет возможность познакомиться с учебными заведениями и возможностями поступления.

Напомним, что посетителей Всероссийской ярмарки «Работа Россия. Время возможностей» в Пскове ждёт семь секторов.