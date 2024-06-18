Прощание с природоохранным прокурором Павлом Михайловым пройдёт в Пскове 19 июня

14:45, 18 июня 2024, ПАИ

Прощание с прокурором Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры Павлом Михайловым состоится в Троицком соборе Пскова 19 июня в 11:00. Похороны пройдут на кладбище «Белый Мох», сообщили ПАИ в администрации Пушкиногорского района.

В районной администрации выразили соболезнования родным и близким Павла Михайлова.

Павел Михайлов родился 29 января 1984 года в Пушкинских Горах. Окончил Псковский филиал Академии права и управления ФСИН. В органах прокуратуры он начал служить в 2006 году. С 2018 по 2023 год был прокурором Пушкиногорского района. 5 мая 2023 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 488-к его назначили прокурором Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.