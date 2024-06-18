В Псковской области запустили региональную программу «Мама, я жду тебя»

15:02, 18 июня 2024, ПАИ

В Псковской области запустили региональную программу «Мама, я жду тебя» по профилактике искусственного прерывания беременности, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ежегодно на программу «Мама, я жду тебя» из областного бюджета будут выделять почти по 10 млн рублей, а всего запланировано потратить 69 387 500 рублей. Планируется, что к 2030 году 30% женщин в области будут отказываться от аборта после доабортного консультирования, а количество прерываний беременности снизится до 48,95 на 100 родов.

В документе сообщается, что по 4,9 млн рублей в год запланировано на выплаты врачам, которые смогут уговорить женщин не делать аборт.

Специалисты расширят практику оказания психологической поддержки беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации, в том числе тем, кто еще находится в ситуации репродуктивного выбора. В данном случае основные задачи психолога: адаптация будущей мамы к беременности и родам, формирование новой системы взаимоотношений «мать – дитя».

В рамках программы будет организована работа по повышению квалификации специалистов (врачей, медицинских сестер, медицинских регистраторов) женских консультаций Псковской области, а также внедрена система стимулирующих выплат врачам – акушерам-гинекологам, которые повлияют на решение женщины, находящейся в ситуации репродуктивного выбора, сохранить беременность. Кроме того, в Псковской области будет вестись информационная кампания по популяризации осознанного родительства и позитивного отношения к беременным и многодетным семьям, а на площадке женских консультаций Псковской области планируется создать особое информационное пространство по поддержке семейных ценностей.

В регионе внедрят и новые меры социальной поддержки беременных женщин, вставших на учет в женские консультации.

В Псковской области уже осуществляются консультации по предгравидарной подготовке пар к беременности врачами – акушерами-гинекологами, врачом – урологом-андрологом, врачом-генетиком в Псковском клиническом перинатальном центре. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами, мероприятия по внедрению мер, направленных на профилактику искусственного прерывания беременности по желанию женщины без медицинских и социальных показаний с целью повышения рождаемости в Псковской области.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Псковской области принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, который также направлен на улучшение демографической ситуации.