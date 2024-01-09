Куда обратиться беременной женщине при склонении её к аборту, рассказал псковский губернатор

21:54, 09 января 2024, ПАИ

Постановление о мерах реализации закона «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в Псковской области» подписал губернатор региона Михаил Ведерников, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Он отметил, что беременные женщины и иные граждане могут сообщить о факте склонения к аборту и свои контактные данные в комитет по здравоохранению, комитет по социальной защите, комитет по труду и занятности, комитет по образованию, комитет по спорту, комитет по культуре, комитет по региональному контролю и надзору, а также в правительство Псковской области.

Напомним, ранее Михаил Ведерников рассказал о мерах поддержки семей в 2024 году.

Отмечалось, что пособие по уходу за ребёнком до полутора лет сохранится за родителем при досрочном выходе из декрета.

Ранее также сообщалось, что в Псковском перинатальном центре за год родилось более 2900 детей.