Ольга Фёдорова отметила конструктивное взаимодействие председателя гордумы и главы Пскова

16:38, 18 июня 2024, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова прокомментировала отчёт о деятельности председателя гордумы Александра Гончаренко за 2023 год в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Отчёт председателя Псковской городской Думы – обязательное регламентное действие в работе наших депутатов, и сегодня прозвучало количество заседаний, количество депутатских выездов и встреч как показатель того, сколько вопросов мы решали на этих комиссиях, встречах, на этих комитетах. Это всё вопросы людей, которые пишут в социальных сетях, звонят, возмущаются, жалуются, негодуют, не понимают или, наоборот, благодарят, соглашаются и радуются тому, как изменяется жизнь в городе», – сказала Ольга Фёдорова.

Александр Гончаренко представил отчёт не просто цифрами юридических документов, а в более живом формате, подчеркнула она.

После выступления состоялся разговор о взаимодействии между главой города Борисом Елкиным и Псковской городской Думой, а также её председателем. «Не могу не отметить, что взаимодействие как никогда тесное и как никогда конструктивно рабочее. Все вопросы, которые возникают между людьми и депутатами, депутатом и руководителями, решаются очень конструктивно», – резюмировала Ольга Фёдорова.