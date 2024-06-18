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Общество

Восьмилетнюю девочку из Палкинского района укусил энцефалитный клещ

В Псковской областной инфекционной клинической больнице зарегистрирован первый клещ, заражённый вирусом энцефалита. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

17 июня в приёмное отделение больницы обратилась семья жителей Палкинского района с восьмилетним ребёнком. В ходе осмотра у девочки с головы был снят клещ, которого далее передали для диагностики в ПЦР-лабораторию учреждения.

«В результате в паразите обнаружен вирус клещевого энцефалита. Это первый зафиксированный в нашем учреждении случай его выявления непосредственно в переносчике. Вирусная нагрузка, по данным проведённого исследования, довольно высокая, что повышает риск передачи человеку», – отметили в медучреждении.

На настоящий момент вирус в крови ребёнка не обнаружен. Сама девочка чувствует себя хорошо, однако находится под пристальным присмотром членов семьи и под контролем со стороны медиков.

В связи с актуальностью и опасностью клещевого энцефалита просим вас в случае укуса клеща не пренебрегать рекомендациями врачей-инфекционистов по исследованию самого паразита, крови на предмет обнаружения вируса, а также по применению противовирусной терапии в амбулаторных условиях.

Ранее сообщалось, что 79 человек обратились с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу за последнюю неделю.

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