Выдающихся псковичей чествуют в правительстве Псковской области

12:20, 19 июня 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня России, проходит в правительстве Псковской области сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

К собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С каждым годом становится всё больше и больше награждаемых. Многие вносят свой вклад в обеспечение безопасности, строительство инфраструктуры, воспитание сильного и патриотичного поколения.

Качественные изменения в регионе уже есть. Мы приняли бюджет развития и теперь можем себе позволить увеличение финансирования на территориальное общественное самоуправление, общественные организации.

Общими усилиями мы сделали многое, чтобы Псковская область стала одной из самых безопасных в СЗФО», – сказал глава региона.

Вчера на дизайн-сессии «AI-трансформация Псковской области» обсуждали внедрение искусственного интеллекта на территории региона и определили шесть направлений. «Будем двигаться в этой части», – заметил Михаил Ведерников.

«Мы становимся привлекательным регионом для переселения, причём к нам едут и соотечественники, которые ищут безопасность и комфорт», – сказал глава региона и также отметил вклад национальных проектов, которые реализуются при поддержке президента.

Одновременно в Псковской области строится и реконструируется сразу девять школ. «Такого в нашей истории ещё не было», – заметил Михаил Ведерников.

«Мы гордимся наследниками Александра Невского, нашими военнослужащими, которые делают всё для защиты нашей страны, обеспечивая благополучие и безопасность будущего наших детей. Враги уже открыто признаются, что их мечта – это разрушение России, но наша армия никогда не даст эти планы осуществить. Нет сомнений, что борьба закончится безоговорочной победой нашей страны», – отметил глава региона и поблагодарил всех, кто ратно служит и трудится в Псковской области.

Кроме того, глава региона вручит псковичам государственные, региональные и ведомственные награды.