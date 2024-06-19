Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выдающихся псковичей чествуют в правительстве Псковской области

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня России, проходит в правительстве Псковской области сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

К собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С каждым годом становится всё больше и больше награждаемых. Многие вносят свой вклад в обеспечение безопасности, строительство инфраструктуры, воспитание сильного и патриотичного поколения.

Качественные изменения в регионе уже есть. Мы приняли бюджет развития и теперь можем себе позволить увеличение финансирования на территориальное общественное самоуправление, общественные организации.

Общими усилиями мы сделали многое, чтобы Псковская область стала одной из самых безопасных в СЗФО», – сказал глава региона.

Вчера на дизайн-сессии «AI-трансформация Псковской области» обсуждали внедрение искусственного интеллекта на территории региона и определили шесть направлений. «Будем двигаться в этой части», – заметил Михаил Ведерников.

«Мы становимся привлекательным регионом для переселения, причём к нам едут и соотечественники, которые ищут безопасность и комфорт», – сказал глава региона и также отметил вклад национальных проектов, которые реализуются при поддержке президента.

Одновременно в Псковской области строится и реконструируется сразу девять школ. «Такого в нашей истории ещё не было», – заметил Михаил Ведерников.

«Мы гордимся наследниками Александра Невского, нашими военнослужащими, которые делают всё для защиты нашей страны, обеспечивая благополучие и безопасность будущего наших детей. Враги уже открыто признаются, что их мечта – это разрушение России, но наша армия никогда не даст эти планы осуществить. Нет сомнений, что борьба закончится безоговорочной победой нашей страны», – отметил глава региона и поблагодарил всех, кто ратно служит и трудится в Псковской области.

Кроме того, глава региона вручит псковичам государственные, региональные и ведомственные награды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2024

Расширение мер поддержки для желающих переехать в Псковскую область обсудил Михаил Ведерников с Еленой Полонской
19 июня 2024

Шесть мест рассматривалось в Пскове для размещения парка аттракционов «Волшебная гора»
19 июня 2024

Из-за сильных гроз и ливней в Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности
19 июня 2024

Михаил Ведерников: Наиболее критичные вопросы в сфере обращения с ТКО уже сняты
19 июня 2024

Невельский муниципальный округ и Островский район презентуют на выставке «Россия»
19 июня 2024

Псковский губернатор вручил награды и почётные звания отличившимся жителям региона
19 июня 2024

Глава Пскова Борис Елкин награждён почётной грамотой президента России
19 июня 2024

Выдающихся псковичей чествуют в правительстве Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...