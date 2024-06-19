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Расширение мер поддержки для желающих переехать в Псковскую область обсудил Михаил Ведерников с Еленой Полонской

Расширение мер поддержки для граждан, которые готовы переехать в Псковскую область на постоянное место жительства, обсудил губернатор Михаил Ведерников с советником по социальным вопросам Еленой Полонской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В январе 2024 года, согласно указу президента, в России ввели институт репатриации. Он в том числе направлен на поддержку соотечественников, которые живут в недружественных странах и хотят переехать на историческую родину. Это касается постоянно проживающих за рубежом граждан России и тех, кто вышел из гражданства России и утратил гражданство СССР. Кроме того, к репатриантам также относят тех, у кого есть родственники по прямой восходящей линии, родившиеся или постоянно проживавшие на территории Российской империи или Советского Союза.

Все они могут выбрать любой регион России для проживания. В частности, для переезда в Псковскую область уже удовлетворили семь заявлений от соотечественников-репатриантов. Сейчас они проживают в странах Прибалтики.

Михаил Ведерников и Елена Полонская обсудили возможные меры поддержки, которые можно ввести для репатриантов при переселении в Псковскую область. Законодательство в России позволяет регионам устанавливать меры поддержки на социальную адаптацию для репатриантов.

Михаил Ведерников в рамках встречи озвучил свои предложения и обозначил направления, которые нужно проработать. Кроме того, глава региона особо подчеркнул, что вначале необходимо организовать комплексную работу по поддержке в переселении в регион специалистов наиболее востребованных специальностей. В первую очередь из сферы здравоохранения и образования.

Ранее сообщалось, что 188 соотечественников переехало в Псковскую область на постоянное место жительства за первые четыре месяца текущего года.

Кроме того, отмечалось, что псковский опыт учтут при подготовке предложений для Правительства РФ относительно переселения соотечественников из-за рубежа.

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