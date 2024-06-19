Придёт ли непогода из Москвы в Псковскую область, рассказала метеоролог

16:25, 19 июня 2024, ПАИ

Придёт ли непогода из Москвы в Псковскую область, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«У нас своя погода, сейчас мы находимся под влиянием фронта, который движется с юго-запада на северо-восток. Эти дожди и грозы связаны как раз с прохождением фронта через наш регион. Завтра после обеда погода уже будет лучше», – отметила она и пояснила, что погода в Псковской области практически никогда не бывает связана с погодными явлениями в Московской области.

В последующие дни погода в Псковской области станет лучше и температура будет держаться в интервале 20-23 градусов, отметила Тала Нещадимова. «Немного похолоднее, чем было, но в целом нормальная благоприятная летняя погода», – добавила метеоролог и напомнила, что сегодня на Псковскую область обрушатся грозы, сильные ливни, град и шквальный ветер.

Напомним, что Москва снова окажется под властью стихии: на город надвигаются рекордные осадки. А в Подмосковье и вовсе могут образоваться смерчи.