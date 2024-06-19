Сразу несколько площадок для настоящих мужчин представят на фестивале «Довмонт Псковский»

18:42, 19 июня 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник представит несколько площадок для настоящих мужчин на фестивале «Довмонт Псковский». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Попробовать изготовить настоящую кольчугу и средневековые доспехи, а также испытать себя в роли кожевенника и кузнеца смогут участники фестиваля «Довмонт Псковский».

«Кольчуга – один из символов Средневековья. У участников будет уникальная возможность понаблюдать за работой мастера-кольчужника раннего Средневековья. Вы сможете увидеть процесс изготовления кольчужных колец с последующим плетением из них кольчужного доспеха», – написали в пресс-службе музея.

Кроме того, на фестивале будет работать «монетный двор», на котором каждый желающий сможет не только увидеть, как происходил процесс чеканки монет, но и сам отчеканить себе псковскую монету с изображением князя Довмонта. Из спортивных активностей представят стрельбу из лука. Каждый сможет попробовать свою меткость в лучном тире.

Напомним, что фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 13 июля. Ключевым событием фестиваля станет серия поединков за право обладать главным призом. Им станет хрустальный меч князя Довмонта.

Праздник начнётся в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. Он пройдёт в северной части крома.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.