Публикуем эксклюзивные кадры последствия смерча в Невельском районе
Псковское агентство информации публикует эксклюзивные кадры последствия смерча в Невельском районе.
Несколько деревень осталось без света, крыш домов и с поваленными деревьями на дороге.
В результате погодной стихии оборваны электрические провода, повалены деревья вдоль трассы Невель – Усть-Долыссы. В деревне Перебоево повреждены крыши нескольких домов. Пострадало четыре дома, в которых проживало около 10 человек.
Ранее сообщалось, что в Невельском районе прошёл смерч. Увидеть фотографии смерча можно здесь.
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