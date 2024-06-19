Публикуем эксклюзивные кадры последствия смерча в Невельском районе

22:17, 19 июня 2024, ПАИ

Псковское агентство информации публикует эксклюзивные кадры последствия смерча в Невельском районе.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Несколько деревень осталось без света, крыш домов и с поваленными деревьями на дороге.

В результате погодной стихии оборваны электрические провода, повалены деревья вдоль трассы Невель – Усть-Долыссы. В деревне Перебоево повреждены крыши нескольких домов. Пострадало четыре дома, в которых проживало около 10 человек.

Ранее сообщалось, что в Невельском районе прошёл смерч. Увидеть фотографии смерча можно здесь.