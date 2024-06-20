Онколог рассказал, какой кофе может привести к раку
Чрезмерное употребление ненатурального кофе может привести к развитию онкологических заболеваний, рассказал онколог Сергей Родимов в беседе с «ФедералПресс».
«Сам по себе кофе в некотором роде даже полезен. В нем содержатся природные антиоксиданты, которые тонизируют наш организм», – отметил врач, добавив, что важно различать при этом натуральный и ненатуральный кофе.
Натуральный свежеобжаренный кофе не содержит канцерогенов, но и им злоупотреблять не стоит. В день нужно выпивать не больше пяти чашек эспрессо.
Ненатуральный растворимый кофе, который содержит ароматизаторы и консерванты, может привести к развитию онкологических заболеваний.
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