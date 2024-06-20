Онколог рассказал, какой кофе может привести к раку

08:38, 20 июня 2024, ПАИ

Чрезмерное употребление ненатурального кофе может привести к развитию онкологических заболеваний, рассказал онколог Сергей Родимов в беседе с «ФедералПресс».

«Сам по себе кофе в некотором роде даже полезен. В нем содержатся природные антиоксиданты, которые тонизируют наш организм», – отметил врач, добавив, что важно различать при этом натуральный и ненатуральный кофе.

Натуральный свежеобжаренный кофе не содержит канцерогенов, но и им злоупотреблять не стоит. В день нужно выпивать не больше пяти чашек эспрессо.

Ненатуральный растворимый кофе, который содержит ароматизаторы и консерванты, может привести к развитию онкологических заболеваний.