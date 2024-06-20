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Общество

В России готовят аналог «Пушкинской карты» для участников СВО

Минкультуры, Минцифры и Фонд «Защитники Отечества» готовят проект по организации бесплатных посещений участниками СВО и членами их семей учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, музеев, кинозалов), пишут «Известия».

Его концепция должна быть подготовлена к 1 июля, а к октябрю 2024 года проработаны технические и цифровые аспекты проекта, говорится в письме Минкультуры первому заместителю председателя комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

«В полной мере разделяя позицию о важности и особой актуальности проблемы социокультурной реинтеграции участников СВО, Минкультуры готово в рамках своих полномочий оказать содействие в разработке и реализации соответствующей программы», — сообщается в письме.

В обращении Яны Лантратовой в Минкультуры предлагалось реализовывать эту программу как аналог «Пушкинской карты». Это федеральный проект для молодежи 14-22 лет, которые получают на такие карты по 5 тыс. рублей и могут потратить их на культурный досуг.

Депутат предложила назвать проект «Верещагинской картой» и определить номинал карт для участников и ветеранов СВО в 15 тыс. рублей.

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