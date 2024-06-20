В Невельском районе ликвидируют последствия смерча
Последствия смерча ликвидируют в Невельском районе, сообщил ПАИ глава муниципалитета Олег Майоров.
Больше всего непогода затрону северные части района. В частности, наибольшие разрушения были зафиксированы в деревне Перебоево. Там стихия частично разрушила кровли жилых домов и хозяйственных построек, а отдельные участки дорог перекрыты поваленными деревьями.
Кроме того, зафиксировано нарушение электроснабжения в 39 населенных пунктах, а также в лагерях отдыха в районе деревни Опухлики.
«Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», – подчеркнул Олег Майоров.
По состоянию на 4 часа утра электроснабжение в лагерях отдыха восстановлено. Работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются.
Для полной оценки последствий непогоды будет проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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