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Культура

Можно ли дышать на картины, рассказал ведущий инженер Псковского музея-заповедника

Вредит ли дыхание человека картинам в музейных экспозициях, объяснил ведущий инженер по условиям хранения Псковского музея-заповедника Дмитрий Ригин в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 июня.

Дмитрий Ригин. Фото: ПАИ

«Дыхание человека несёт в себе довольно высокий уровень влажности, но это не настолько критично для картин, чтобы с этим как-то бороться. При дыхании на картине лишь немного повышается уровень влажности», – отметил гость студии.

Некоторые экспонаты для минимизации воздействия на них помещают в герметичные витрины, уточнил Дмитрий Ригин. «У нас есть такие предметы, которые изолируются от внешней среды. Полностью изолировать не получится, так как в течение суток всё равно 10 % воздуха поступит. Одна из наших задач – стабильные условия, так как перепады приводят к повреждениям», – сказал он и добавил, что для картин также необходимо проветривание с помощью вентиляции на низких оборотах, чтобы не создать воздушный поток, который может нанести ущерб.

Также в эфире Дмитрий Ригин рассказал, какие условия должны быть созданы в Псковском музее для сохранения экспонатов.

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