Ведущий инженер Псковского музея назвал способ сохранения уникальной иконы XIV века «Спас Елеазаровский»

17:42, 20 июня 2024, ПАИ

О методах сохранения псковской иконы XIV века «Спас Елеазаровский» Спасо-Елеазаровского монастыря рассказал ведущий инженер по условиям хранения Псковского музея-заповедника Дмитрий Ригин в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 июня.

«Икона «Спас Елеазаровский» действительно уникальна и является одной из старейших в России», – подчеркнул гость студии.

Дмитрий Ригин пояснил, что она хранится в замкнутой герметичной витрине, в которой есть специальные отверстия для подключения климатической установки. Она в автоматическом режиме корректирует влажность и поддерживает её на заданном уровне с минимальными колебаниями.

Икона хранится в собрании Псковского музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Ригин объяснил, можно ли дышать на картины в музеях.