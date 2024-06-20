Дни индийского и иранского кино будут на фестивале «Западные ворота» в Пскове

17:27, 20 июня 2024, ПАИ

Дни индийского и иранского кино будут на V Международном кинофестивале «Западные ворота – 2024», который пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. Об этом рассказал генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 июня.

За три дня на кинофестивале представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов, отметил Эдуард Пичугин.

На площадках будут представлены полнометражные, короткометражные фильмы, документальное и научно-публицистическое кино. Кроме того, в рамках кинофестиваля покажут рибейт-фильмы, снятые в Псковской области.

Также на площадках представят семейное кино и фильмы, завоевавшие популярность у зрителей на прошлом кинофестивале.

Помимо прочего, в рамках кинофестиваля пройдут встречи с актёром Юрием Кузнецовым и актрисой театра и кино Еленой Цыплаковой.

Кинофестиваль успешно развивается, в следующем году организаторы будут просить добавить ещё один день к программе, уточнил он.

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