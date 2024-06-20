«Мы открыты для добрых отношений»: Михаил Ведерников – об актуальности названия кинофестиваля «Западные ворота»

18:19, 20 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопрос об актуальности названия международного кинофестиваля «Западные ворота», который в пятый раз стартует 5 июля.

«Даже несмотря на то, что некоторые [на Западе. – Ред.] по методичке транслируют даже не свои мысли, которые, кстати, большинство жителей Прибалтийских стран не разделяет, – это не значит, что мы должны закрываться. Мы открыты для нормальных, добрых отношений», – сказал глава региона на пресс-конференции, посвящённой предстоящему кинофестивалю.

«Увидел [в Пскове. – Ред.] машину с эстонскими номерами и поймал себя на мысли: что было бы, если бы машина с русскими номерами по Эстонии поездила три дня? А здесь они ездят спокойно, никто их не трогает, все им улыбаются, все с ними общаются. Мы, по сути являясь западным форпостом страны, являемся и воротами в нашу сторону для всех добрых инициатив, тем более для искусства. Эти ворота всегда открыты. А они сами пусть решают», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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