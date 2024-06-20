Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

«Мы открыты для добрых отношений»: Михаил Ведерников – об актуальности названия кинофестиваля «Западные ворота»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопрос об актуальности названия международного кинофестиваля «Западные ворота», который в пятый раз стартует 5 июля.

«Для искусства наши вороты всегда открыты», – Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«Даже несмотря на то, что некоторые [на Западе. – Ред.] по методичке транслируют даже не свои мысли, которые, кстати, большинство жителей Прибалтийских стран не разделяет, – это не значит, что мы должны закрываться. Мы открыты для нормальных, добрых отношений», – сказал глава региона на пресс-конференции, посвящённой предстоящему кинофестивалю.

«Увидел [в Пскове. – Ред.] машину с эстонскими номерами и поймал себя на мысли: что было бы, если бы машина с русскими номерами по Эстонии поездила три дня? А здесь они ездят спокойно, никто их не трогает, все им улыбаются, все с ними общаются. Мы, по сути являясь западным форпостом страны, являемся и воротами в нашу сторону для всех добрых инициатив, тем более для искусства. Эти ворота всегда открыты. А они сами пусть решают», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

Подробнее о событии читайте в нашем специальном сюжете здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2024

«Мы открыты для добрых отношений»: Михаил Ведерников – об актуальности названия кинофестиваля «Западные ворота»
19 июня 2024

Игорь Сопов: Избирательная система Псковской области готова к проведению единого дня голосования
18 июня 2024

Ольга Фёдорова отметила конструктивное взаимодействие председателя гордумы и главы Пскова
18 июня 2024

«Зачёт» поставили депутаты Псковской гордумы Александру Гончаренко
18 июня 2024

Выборы главы Гдовского района назначили на 8 сентября
18 июня 2024

Началась 23-я сессия Псковской гордумы
14 июня 2024

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
12 июня 2024

Александр Котов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...